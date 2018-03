Darrers esforços de recerca de l'avió desaparegut 4 anys després del succés

Homenatge de sorra per les víctimes del vol MH370.

L'informe complet de la investigació sobre la desaparició del vol MH370 de Malaysia Airlines es publicarà després que es completin els darrers esforços de recerca, quatre anys després que l'avió desaparegués. El vol MH370, en què viatjaven 239 persones, s'ha convertit en un dels misteris de l'aviació més grans del món després de la seva desparació en el seu recorregut de Kuala Lumpur a Pequín el 8 de març de al 2014.

Malàisia va acordar al gener pagar a l'empresa nord-americana Ocean Infinity fins a 70 milions de dòlars si trobava les restes de l'avió en un esforç de recerca a l'estranger que continua i s'espera que finalitzi al juny. La decisió d'involucrar l'empresa nord-americana es va produir després que Austràlia, la Xina i Malàisia posessin fi a la recerca en una àrea de 120.000 quilòmetres quadrats a l'Oceà Índic que va costar 200 milions de dòlars, tot i que els investigadors van demanar que l'àrea s'estengués 25.000 quilòmetres quadrats al nord.

La publicació de l'informe complet de la desaparició del vol MH370 ha estat suspesa a l'espera del resultat d'una nova recerca, ja que qualsevol nova evidència «probablement afectarà significativament la investigació», segons van assenyalar els investigadors de Malàisia en la seva declaració anual enviada a les famílies dels passatgers de l'avió.

«En el cas que es trobi l'avió, l'equip durà a terme més investigacions», van assegurar els investigadors. «Si no es troba i es pren la decisió de suspendre la recerca, l'equip reprendrà la finalització de l'informe i el publicarà en els pròxims mesos», van afegir.

A les illes de l'Oceà Índic i a la costa est d'Àfrica s'han trobat diverses restes d'avions i s'estan realitzant esforços per recuperar-ne més. Es va confirmar que tres fragments d'ales procedien de l'avió perdut, mentre que altres peces, inclosos elements de l'interior de la cabina, eren «gairebé exactes» a les del MH370, segons els investigadors. Les autoritats malàisies estan treballant amb les autoritats australianes en plans per recuperar les restes del Boeing Co 777 o el seu registre de vol, en cas que es trobi l'avió.