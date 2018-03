Imputen sis menors a Saragossa per difondre pornografia infantil

La Policia Nacional ha imputat sis menors un delicte de tinença i distribució de pornografia infantil a través de dispositius de telefonia mòbil, en un cas que ha estat posat en mans de la Fiscalia de Menors de Saragossa. Els investigadors van tenir coneixement de diverses denúncies sobre la difusió en grups d'una coneguda aplicació de missatgeria instantània d'un vídeo de caràcter pedòfil.

Centralitzades les denúncies i analitzats els fets manifestats en aquestes, van determinar que en tots els casos es tractava del mateix material pornogràfic, dos arxius de vídeo classificats com d'abús extrem en l'escala de tipologia i gravetat de pornografia infantil internacionalment utilitzada. Els sis menors havien compartit aquests arxius a diferents grups formats per menors del seu entorn escolar i tots ells han estat imputats, així com s'ha implicat la Fiscalia de Menors de Saragossa.

La distribució, però també la simple tinença de qualsevol tipus de material considerat com de pornografia infantil constitueix un delicte tipificat al Codi Penal que pot ser castigat amb penes de presó d'un a cinc anys, de manera que qualsevol persona que rebi un arxiu d'aquestes característiques o tingui coneixement de la seva difusió ha de posar-ho immediatament en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat.

D'altra banda, dos joves que difonien fotografies a les xarxes socials de menors manipulades i amb comentaris ofensius i injuriosos han estat detinguts a Saragossa i un tercer és investigat.