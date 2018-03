Mor una estudiant en un tiroteig accidental als EUA

Una estudiant va morir i un altre va resultar ferit en un institut de l'estat d'Alabama, als Estats Units, en un tiroteig accidental. El tiroteig es va produir a la Huffman High School de Birmingham, l'institut més gran dels set que hi ha a la ciutat. «Dos estudiants han estat involucrats en un tiroteig a l'institut Huffman», va assenyalar l'escola de secundària en un comunicat, tot afegint que «la policia està investigant les causes del tiroteig».

Per altra banda, el Congrés de Florida ha aprovat una llei que eleva l'edat legal per comprar armes, estableix un període de tres dies d'espera per lliurar els articles comprats i fixa la possibilitat que alguns treballadors de centres educatius puguin anar armats.