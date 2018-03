El president de l'Europarlament insta a defensar «la unitat de la pàtria»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va defensar a València la importància de defensar «la unitat de la pàtria», tant l'europea, la d'Espanya i, si s'escau, la d'Itàlia. En aquest sentit, va destacar: «No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país, Itàlia, i per a vosaltres que es diu Espanya». Així es va expressar Tajani durant la seva intervenció en les jornades que el Grup Popular Europeu ha organitzat a València per parlar sobre política d'innovació, on va advertir que a Europa i a Itàlia també es viuen «moments difícils i complicats» per l'auge dels partits populistes, fet pel qual va reivindicar els valors que defensa el PP, encara que «no sempre és fàcil»

Va puntualitzar que per al PP és «molt important defensar la unitat d'Espanya», com així ha fet a totes les cimeres i reunions que ha celebrat el PP i les institucions europees. «Defensar la unitat del país, també del meu, és important perquè no puc compartir la proposta de regalar passaports d'un altre país a la minoria alemanya sense un acord perquè estem junts», va destacar. D'aquesta manera, va incidir que «no hi ha fronteres» i no cal mirar enrere, sinó «cap endavant».

«És important defensar la unitat de la pàtria: la pàtria europea, la d'Espanya i la d'Itàlia. No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país Itàlia i per a vosaltres es diu Espanya», va reiterar.

Per part seva, la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va agrair als europarlamentaris del PPE el seu suport «a Espanya i als espanyols» davant el «desafiament intolerable» de l'independentisme català, i va assegurar que «dividir sempre és tornar enrere». «En un món en el qual anem cap al global no podem aturar-nos i entretenir-nos en petites divisions», va emfatitzar, per afegir que «la unitat fa la força».

Cospedal va inaugurar la convenció del Grup Popular al Parlament Europeu, on va destacar el marc de convivència i pau generat per la UE, un projecte «d'unitat i futur» que és «el que no volen veure aquells que no volen veure més enllà dels seus interessos partidistes».

«A Espanya patim des de fa un temps el desafiament intolerable d'aquells que a Catalunya volen fracturar en primer lloc la societat catalana i, a partir aquí, dividir la societat espanyola i fracturar i desintegrar el nostre país», va explicar davant el centenar d'eurodiputats. I ho han intentat fer, va continuar, «amb un moviment que ha pretès transcendir les fronteres internacionals, afectant la sobirania nacional, el dret que tenim tots els espanyols a decidir sobre el que volem que sigui el nostre país».

La ministra va posar com a exemple que la situació viscuda és «com si Baviera decidís unilateralment que se separarà d'Alemanya» o Sicília fes el mateix amb Itàlia. «No és admissible», va dir, per reiterar que «la unitat fa la força». Va assegurar que això és quelcom que «es veu molt bé des del Parlament Europeu» i va agrair el suport rebut des del Partit Popular Europeu.