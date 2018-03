Punxen les rodes del cotxe del fiscal en cap d'Algesires al Palau de Justícia

El fiscal en cap d'Àrea a l'Audiència d'Algesires (Cadis), Juan Cisneros, va denunciar que el seu cotxe, mentre estava aparcat al pàrquing oficial del Palau de Justícia, va aparèixer amb dues de les seves rodes, les davanteres, punxades. Així mateix, va assenyalar que és la segona vegada que el seu cotxe és sabotejat, ja que fa dos anys també va patir uns fets similars. A més, va cridar l'atenció sobre que el fet en qüestió s'ha produït a l'aparcament oficial del Palau de Justícia. El fiscal va assegurar que les seves sospites recauen en possibles autors que estiguin relacionats amb casos jutjats per delictes de narcotràfic. Per la seva banda, la policia ha obert una investigació després de la presentació de la denúncia. Cal recordar que en els darrers dies els narcotraficants han portat a terme diverses accions a Cadis per oferir una certa sensació de total impunitat.