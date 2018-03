Trump signa la imposició d'aranzels a les importacions d'acer i alumini

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar la imposició d'aranzels d'un 25 per cent a les importacions d'acer i d'un deu per cent a les d'alumini, si bé ha exclòs de la mesura el Canadà i Mèxic. El mandatari nord-americà va descriure les pràctiques comercials en aquests mercats com «un assalt» als Estats Units, alhora que va defensar el trasllat d'empreses al país nord-americà. «Si no volen pagar impostos, portin la seva planta als Estats Units», va assenyalar, abans d'insistir que la producció nacional és necessària per raons de seguretat nacional. Així mateix, ha ofert exempcions als aranzels a l'acer i l'alumini als països que tractin Washington «amb justícia en comerciar», afegint pressió al Canadà i Mèxic, amb els quals els Estats Units renegocien el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord ( TCLAN).

Paral·lelament, el fiscal especial Robert Mueller, responsable d'analitzar la presumpta ingerència de Rússia a les eleccions nord-americanes de 2016, ha descobert que el president dels Estats Units va preguntar a dos testimonis clau sobre les converses que van tenir amb els investigadors, segons The New York Times.

Els investigadors de Mueller coneixen almenys dues ocasions en què Trump va fer aquest tipus de preguntes. El president va preguntar al seu excap de Gabinet, Reince Priebus, si els investigadors havien estat «amables» durant la seva entrevista, segons dues persones familiaritzades amb la conversa.

Per altra banda, Paul Manafort, l'excap de campanya de Trump, s'ha declarat innocent dels nous càrrecs presentats contra ell per frau bancari i falsedat en la declaració d'Hisenda. La nova tanda de càrrecs ha estat presentada pel fiscal especial Robert Mueller. Manafort havia estat acusat prèviament de dotze càrrecs federals, entre els quals hi ha el de conspiració contra els Estats Units i blanqueig de capitals.