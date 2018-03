Zoido insta a «no difondre rumors» sobre el nen de 8 anys desaparegut a Almeria

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va reclamar «que no es difonguin rumors» sobre la desaparició del menor de vuit anys Gabriel Cruz, que perjudiquen la investigació de la Guàrdia Civil, alhora que va assegurar que es manté «el mateix» dispositiu de recerca i investigació per aclarir el cas. «Puc garantir que el dispositiu que hi ha, tant de recerca com en la investigació de la desaparició del menor, segueix sent el mateix dispositiu que estava establert en el dia d'ahir», va explicar el ministre a Brussel·les, on va participar en una reunió amb els seus homòlegs de la UE. Zoido va assegurar que «no hi ha cap novetat» en el cas i va destacar que la Guàrdia Civil «segueix treballant en la investigació amb rigor i, sobretot, amb la professionalitat que acredita» la institució.

Això sí, el ministre va reclamar «que no es difonguin rumors i que se sigui rigorós» en la informació publicada del cas. «Difonent rumors estem perjudicant, sens dubte, la investigació per part de la Guàrdia Civil, però al mateix temps també li creem una major sensació d'angoixa a la família», va destacar. Zoido ja va prometre dimecres, quan es va reunir amb els pares del menor desaparegut, que se seguirà «fent tot el possible, sense descans».