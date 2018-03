Detenen un home per l'assassinat d'una dona de 43 anys a Astúries

La Guàrdia Civil va detenir un home amb les inicials J.L.O., de mitjana edat i veí de Navia, com a presumpte autor de la mort de Paz Fernández Borrego, de 43 anys i veïna de Gijón, el cos de la qual va ser trobat surant a l'aigua per un veí de Luarca a l'embassament d'Arbón. La dona havia reservat per a aquella nit un hostal a Navia en el qual va deixar les seves pertinences, però no hi va arribar a dormir.

J.L.O. va ser l'última persona que els veïns de Navia van veure amb la víctima el 13 de febrer, quan es va perdre el seu rastre. Aquesta setmana, després de trobar-se el cos de la jove, el diari La Nueva España va entrevistar el que ja era sospitós per a la Guàrdia Civil.

L'home va relatar al diari que mentre l'estaven perseguint a ell deixaven de buscar el veritable assassí i temia que per la pressió social i les ànsies de resoldre el cas li caigués a ell la culpa. «Podran trobar un cabell meu al seu cotxe o una cigarreta, és normal, però jo tinc la meva consciència tranquil·la», va assenyalavar el detingut a l'entrevista.

Afirmava també que va passar la tarda amb la dona per la seva relació d'amistat i que la va convidar a sopar a casa amb la seva mare, però ella mai va arribar. Va dir que va rebre uns whatsapp en què la notava nerviosa i que li va penjar una conversa telefònica perquè li entrava una trucada. Va afegir que a causa d'una medicació que pren li va venir son i es va adormir, i que per aquesta circumstància no va tornar a insistir ni a preocupar-se.