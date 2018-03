Una dona mor atropellada pel seu propi vehicle a València

Una dona de 52 anys que va ser atropellada pel seu propi vehicle a Xest (València) va perdre la vida després d'ingressar a l'Hospital General de València amb politraumatismes. L'accident es va produir cap a dos quarts de nou del matí al carrer Pintor Sorolla de Xest. La dona havia baixat un moment del cotxe, que es trobava en pendent, no va posar el fre de mà i el turisme va acabar atropellant-la, segons van explicar fonts del Consorci Provincial de Bombers. Després del sinistre, la dona va quedar atrapada sota el vehicle, fet pel qual va haver de ser rescatada per efectius de bombers dels parcs de Xiva i Paterna. La dona, que es trobava ferida de gravetat, va ser atesa per l'equip mèdic de l'ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), per després ser traslladada a l'Hospital General Universitari de València, on finalment no es va poder fer res per salvar-li la vida.