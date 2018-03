L'alcalde d'Hamburg es converteix en l'home fort del nou govern de Merkel

El Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) va revelar l'última incògnita que envoltava el futur Govern d'Alemanya en anunciar la llista dels sis ministres de la seva formació que integraran, en qualitat de socis menors, el quart mandat consecutiu liderat per la conservadora Angela Merkel.

Tal com havia anunciat l'SPD dies enrere, es tracta d'un equip paritari, de tres homes i tres dones, en què Olaf Scholz, alcalde d'Hamburg i president en funcions de l'SPD, es converteix en l'home fort, en assumir el totpoderós Ministeri de Finances, fins ara en mans del bloc conservador de Merkel, i ser nomenat també vicecanceller. «Crec que Olaf Scholz constitueix un gran benefici per a la política a Alemanya», va resumir durant la presentació dels ministres Andrea Nahles, designada com a futura líder socialdemòcrata.

En una altra de les carteres de rellevància, la d'Exteriors, l'SPD ha col·locat Heiko Maas, un polític que en l'última legislatura va ocupar el Ministeri de Justícia. «Heiko Maas també és triatleta, això també és important. Els grans conflictes no es solucionen fàcilment i ell sap que cal dosificar la força», va destacar Nahles.

La resta de noms de la llista, que ja havien estat avançats per la premsa alemanya en els darrers dies el completen Katarina Barley com a ministra de Justícia, Franziska Giffey com a ministra de Família, Hubertus Heil com a ministre de Treball i Svenja Schulze com a responsable de Medi Ambient.