Londres destina 180 soldats a la investigació de l'intent d'assassinat d'un exespia rus

El Govern britànic ha decretat el desplegament d'uns 180 militars per investigar l'incident en el qual l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Iúlia van quedar inconscients després d'exposar-se a un agent nerviós el 4 de març a Salisbury, alhora que s'analitzen les tombes de la dona i un fill de l'exagent doble per determinar si les seves morts tenen alguna relació amb el cas, va informar el diari The Guardian.

El desplegament dels 180 uniformats, inclosos militars del cos de Marines, té com a objectiu retirar les proves que puguin estar contaminades per la substància que va deixar inconscients l'exespia rus i la seva filla, que segueixen ingressats en estat comatós i amb pronòstic molt greu a un hospital.

Skripal, de 66 anys, i la seva filla Iúlia, de 33, van ser trobats el 4 de març inconscients en un banc proper al centre comercial The Maltings a la localitat de Salisbury i, des d'aleshores, estan ingressats en una unitats de cures intensives d'un centre mèdic.

La investigació d'aquest greu incident es va ampliar dijous, quan la Policia va decidir obrir les tombes de Liudmila i Alexander, la dona i el fill de Skripal, que van morir fa anys, per intentar aclarir les causes de la seva mort i si tenen connexió amb l'incident a Salisbury.

La policia ha informat que 21 persones han rebut tractament mèdic arran de l'incident de diumenge. Entre els ferits hi ha el sergent detectiu Nick Bailey, que roman amb pronòstic greu però estable.