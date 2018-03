L'ONU afirma que caldria sotmetre el president filipí a un «examen psiquiàtric»

L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Zeid Raad al Hussein, va assegurar que el president de Filipines, Rodrigo Duterte, s'hauria de sotmetre a «un examen psiquiàtric», després que el seu Govern hagi sol·licitat declarar com a «terroristes» una relatora especial de l'ONU, un exparlamentari i quatre exsacerdots catòlics per suposats vincles amb un grup rebel comunista. «Ha de sotmetre's a algun tipus d'examen psiquiàtric. Aquest tipus de declaracions són inacceptables», va assegurar Zeid a Ginebra en referència a la sol·licitud del Govern de Filipines a un tribunal de Manila perquè catalogui com a «terroristes» 600 persones per vincles amb un grup rebel comunista. Zeid va voler destacar que «aquests tipus d'atacs no poden quedar sense resposta» i va assegurar que el Consell de Drets Humans de Nacions Unides «ha d'adoptar una posició».