Macron avisa Trump que els aranzels poden causar una guerra comercial

El president francès, Emmanuel Macron, va expressar la seva «gran preocupació» davant l'anunci del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, d'imposar aranzels d'un 25 per cent a les importacions d'acer i d'un deu per cent a les d'alumini, alhora que va destacar que aquesta «afecta països aliats que respecten les regles del comerç mundial». El mandatari francès va assenyalar a més que la mesura «no serà eficaç per lluitar contra les pràctiques deslegals i podrien, per contra, desencadenar una guerra comercial en la qual tots els països afectats sortirien perdent». «Europa ha de respondre de manera clara i proporcionada contra tota pràctica infundada i contrària a les regles del comerç mundial», va destacar, segons un comunicat publicat per l'Elisi.

Per part seva, el vicepresident de la Comissió Europea responsable d'Ocupació i Creixement, Jyrki Katainen, va instar l'Administració nord-americana a excloure la indústria europea de l'aranzel del 25% a l'acer i del 10% a l'alumini, igual que en el cas de Mèxic i Canadà, i la va avisar que el bloc no tolerarà que exclogui només determinats països de la UE. «Esperem que tota la UE sigui tractada com un bloc comercial», va afegir.