Primer pas als EUA per prohibir l'automatització d'armes de foc

El departament de Justícia dels EUA ha presentat a l'Oficina d'Administració i Pressupostos una proposta de regulació per aclarir que la definició de «metralladora» inclogui aquelles armes posseïdores dels mecanismes que automatitzen els trets i que la llei federal prohibeixi, en conseqüència, «la possessió, venda o fabricació d'aquests dispositius». «El president Trump està absolutament compromès amb la seguretat de tots els nord-americans i ens ha ordenat que proposem un reglament dirigit a aquests mecanismes», ha anunciat el fiscal general, Jeff Sessions.

«Amb aquesta finalitat, el departament de Justícia ha presentat a l'Oficina de Gestió i Pressupost un avís d'una proposta de reglament per aclarir que la Llei Nacional de Control d'Armes i Armes de Foc redefineix metralladora per incloure aquesta classe de dispositius», afegeix. Aquesta presentació és un requisit formal del procés de revisió regulatòria. Un cop aprovat per l'Oficina d'Administració i Pressupost, el departament de Justícia intentarà publicar aquest avís el més ràpidament possible.

Paral·lelament, Trump ha transmès el seu condol per les morts de tres treballadores d'una residència per a veterans de guerra al nord de Califòrnia després de més de vuit hores retingudes com a ostatges a mans d'un home armat que va irrompre al centre.

D'altra banda, el president nord-americà ha destacat la implicació de la Xina i en concret del seu president, Xi Jinping, en l'acostament que va permetre la convocatòria d'una reunió entre el propi Trump i el líder nord-coreà, Kim Jong-un.

«El president xinès i jo hem parlat llargament sobre la reunió amb Kim Jong-un de Corea del Nord. El president Xi m'ha dit que valora que els Estats Units segueixin treballant per resoldre el problema per la via diplomàtica en lloc d'optar per l'alternativa més nefasta. La Xina segueix sent una ajuda», ha publicat Trump al seu compte personal a Twitter. Corea del Nord i els Estats Units han acordat una trobada entre els seus dirigents per al proper mes de maig després d'un any de tensions.