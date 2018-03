Putin: «No em pot importar menys la ingerència russa en els comicis als EUA»

El president rus, Vladímir Putin, va assegurar durant una entrevista en exclusiva amb la cadena nord-americana NBC que «no li pot importar menys» si algun ciutadà rus va intentar interferir a les eleccions presidencials nord-americanes de 2016 perquè no estaven connectades amb el Kremlin. Durant l'entrevista, Putin va negar una vegada més les acusacions dels serveis d'intel·ligència nord-americans, que asseguren que va ser el mandatari rus el que va ordenar la ingerència en els comicis que van donar la victòria a l'actual president nord-americà, Donald Trump. «Per què ha decidit que les autoritats russes, jo inclòs, van donar permís per fer això?», li va preguntar Putin a l'entrevistadora en ser qüestionat sobre una acusació presentada pel conseller Robert Mueller el mes passat, en què assenyalava 13 ciutadans russos i tres companyies russes d'interferir en les eleccions a favor de Trump. «Llavors què passa si són russos?», va apuntar Putin durant l'entrevista en llegir els noms dels acusats en la demanda. «Hi ha 146 milions de russos. Què passa llavors? Tant me fa, no em pot importar menys. No representen els interessos de l'estat rus», va assegurar.

Davant la pregunta de si li preocupa que hi hagi ciutadans russos atacant la democràcia dels Estats Units, el president rus va respondre que encara ha de veure proves de la suposada interferència. «És que som nosaltres els que hem imposat sancions sobre els Estats Units? Han estat els Estats Units els que ens han imposat sancions a nosaltres», va al·legar. «A Rússia no podem detenir ningú si no han violat les lleis russes. Almenys doneu-nos un paper, un document, una petició oficial... Llavors ho investigarem», va explicar el líder rus, el més longeu de la història des de Stalin. Pel que fa al president nord-americà, Donald Trump, Putin va dir que el considera «un líder fort» que ha fet «un gran treball representant el que representa i a qui representa». Trump, per la seva banda, també ha donat a Putin el benefici del dubte en diverses ocasions pel que fa a la suposada ingerència russa. «Putin ha dit que no va fer absolutament res», va afirmar.