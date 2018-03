Tres dies de dol a Almeria per la mort de Gabriel Cruz

La Diputació Provincial d'Almeria ha decretat tres dies de dol oficial per la mort de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys el cos del quals s'ha trobat sense vida aquest diumenge al maleter d'un cotxe conduït per la parella del seu pare, i ha convocat un ple extraordinari per traslladar de forma oficial el condol a la família.

En un comunicat, la institució, en la qual treballa la mare del petit, Patricia Ramírez, ha lamentat el "trist desenllaç", i el seu president, Gabriel Amat, ha expressat la seva "commoció" davant la "tràgica pèrdua" i la de "tota la província i la resta d'Espanya".

El ple extraordinari es va a celebrar aquest dilluns, a les 09,30 hores, per traslladar el condol de la corporació de forma oficial.

Amat ha donat les gràcies a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al Ministeri de l'Interior i en particular al ministre, Juan Ignacio Zoido, així com a la Subdelegació del Govern, la Delegació del Govern de la Junta d'Andalusia a Almeria, els Ajuntaments de Níjar i Almeria, els treballadors de la Diputació, els mitjans de comunicació, els voluntaris, en general, i les "nombroses mostres d'afecte arribades des de tota Espanya".

Per la seva banda, l'alcalde d'Almeria, Ramón Fernández-Pacheco, també ha decretat tres dies de dol oficial a la capital en memòria del petit Gabriel Cruz.

Així, des de les 00,00 hores d'aquesta nit i fins a les 00,00 hores del dimecres, la bandera de la ciutat d'Almeria onejarà a mitja asta a l'exterior dels edificis municipals i amb crespó negre en les situades a l'interior dels mateixos, segons ha informat el Consistori en un comunicat.

En nom de la corporació municipal, Fernández-Pacheco ha expressat el seu "profund dolor i commoció per la tràgica notícia" i ha convocat cinc minuts de silenci, a les 19,00 hores d'aquest diumenge, a la Porta de Purchena de la capital, en record de Gabriel i en solidaritat amb la seva família.