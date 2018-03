Troben el cadàver de Gabriel Cruz en el maleter del cotxe de la parella del pare del nen

La Guàrdia Civil ha trobat aquest diumenge el cadàver de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys cercat des del passat 27 de febrer a Las Hortichuelas de Níjar (Almeria), segons ha informat el Ministeri de l'Interior. L'actual parella del pare del menor, que va trobar la samarreta amb ADN del nen, ha estat detinguda quan transportava el cos al maleter del seu cotxe.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informat personalment de la troballa del cos als pares de Gabriel, traslladant-los el seu profund dolor i commoció. Un ampli dispositiu de cerca tractava de localitzar el nen des de dimarts, 27 de febrer, vigília del Dia d'Andalusia i festiu en aquesta comunitat autònoma.

El rastre del menor es va esfumar quan va sortir cap a les 15.30 hores de la casa de la seva àvia a Las Hortichuelas, una pedania d'Almeria. Segons el testimoniatge dels seus familiars, Gabriel va recórrer els cent metres que separen aquesta casa de la dels seus oncles, encara que mai va arribar a la seva destinació.

Unes cinc hores després la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de cerca al qual s'hi van sumar unitats especialitzades, entre elles l'Unitat Central Operativa (UCO) de l'Institut Armat. Dimecres 28 de febrer van interrogar l'home que portava dos anys assetjant la mare del nen, Patricia Ramírez.

Aquest home va romandre gairebé 72 hores detingut i el jutge el va enviar a presó per saltar-se l'ordre d'allunyament. El propi Ministeri de l'Interior va explicar que havia "manipulat" la polsera telemàtica que controlava que no s'apropés a Patricia. La mare de Gabriel, no obstant això, sempre va dir que aquesta persona no tenia res a veure amb la desaparició del seu fill.

Dissabte, 3 de març, l'actual parella del pare del nen, Ángel Cruz, va trobar una samarreta al costat d'una depuradora. Es tractava de la primera pista concreta sobre el nen, ja que les proves d'ADN van certificar hores després que pertanyia a Gabriel. A aquesta dona se li va prendre declaració en dependències judicials.

Després de dotze dies de cerca de Gabriel, la Guàrdia Civil ha detingut aquest diumenge a l'actual parella del pare del menor quan transportava el cadàver al maleter del seu cotxe.