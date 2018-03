Trump viatjarà a Colòmbia i Perú el proper abril

? El president dels Estats Units, Donald Trump, viatjarà a Colòmbia després de la Cimera de les Amèriques, que se celebrarà a Lima el 13 i el 14 d'abril, segons ha confirmat la Casa Blanca. La visita del mandatari nord-americà serà la primera d'Estat a l'Amèrica Llatina i s'interpreta com un gest d'enfortiment de les relacions entre els Estats Units i Colòmbia. «El president Donald Trump viatjarà al Perú el mes que ve per assistir a la Cimera de les Amèriques a Lima i per reunir-se amb el president peruà, Pedro Pablo Kuczynski», estableix el comunicat. La nota assenyala que després el mandatari nord-americà viatjarà a Colòmbia, on es reunirà amb el president del país, Juan Manuel Santos.