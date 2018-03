Cas Gabriel | Registren la finca on va poder estar ocult el nen assassinat

La Guàrdia Civil ha traslladat a primera hora de la tarda d'aquest dilluns a Ana Julia Quezada, detinguda per la seva implicació en la mort del nen de vuit anys Gabriel Cruz, fins a una finca a la pedania de Rodalquilar, a Níjar (Almeria), per efectuar un registre.

Fonts de la investigació han indicat a Europa Press que l'arrestada, de 43 anys i parella del pare del petit, Ángel Cruz, ha estat conduïda en un furgó de l'Institut Armat i ha arribat a les 15,30 hores al mateix temps que la comitiva judicial encapçalada pel jutge instructor de la causa, el magistrat Rafael Soriano, que ha decretat el secret de les actuacions.

La pràctica d'aquesta diligència s'emmarca dins de les indagacions que estan realitzant els agents de la Policia Judicial per reconstruir què va passar amb Gabriel Cruz des que es va perdre el seu rastre el passat dia 27 a Las Hortichuelas i determinar si va estar ocult a l'interior d'un pou o aljub fins que l'única sospitosa de moment va decidir el trasllat del seu cos sense vida fins al municipi de Vícar.

La finca, que ara se sotmet a registre després que l'informe preliminar d'autòpsia hagi revelat que Gabriel va morir "per estrangulament" el mateix dia de la seva desaparició, està vinculada a la família del pare del menor i havia estat en règim de lloguer si bé "des de fa dos mesos" no tenia arrendatari. La zona, situada a uns cinc quilòmetres del punt on es va perdre el rastre del menor, hauria estat objecte d'investigació dies abans del fatal desenllaç.

Les mateixes fonts han assegurat que la detinguda, que ha estat en dependències de la Comandància d'Almeria des que la Guàrdia Civil va interceptar el turisme de color gris que conduïa amb el cadàver del nen a l'interior del maleter i embolicat en mantes, no hi hauria prestat declaració encara davant els agents encarregats del cas a l'espera de la pràctica d'aquesta i altres diligències.

El registre ordenat pel Jutjat d'Instrucció 5 d'Almería coincideix temporalment amb el trasllat de les restes mortals de Gabriel des de l'Institut de Medicina Legal (IML) d'Almeria fins a la seu de la Diputació Provincial d'Almeria on quedarà instal·lada la capella ardent fins al seu tancament per a la celebració del funeral a la Catedral a les 10:30 hores de dimarts.



Investigació paral·lela a Burgos

D'altra banda, la Policia investiga des de la detenció aquest diumenge d'Ana Julia Quezada, d'origen dominicà, la mort el 10 de març de 1996, de la seva primera filla, Ridelca Josefina, nascuda el 22 d'agost de 1991, han informat a Europa Press fonts coneixedores de la investigació.

La Comissaria Provincial de Burgos de la Policia va obrir aquest mateix 10 de març de 1996, un atestat per la mort de la nena, que es va arxivar per un jutge. La nena va néixer a República Dominicana i era filla de Santiago Gil i d'Ana Julia Quezada, que va residir a Burgos abans de traslladar-se a Almeria. En aquesta segona província va tenir un festeig abans de conèixer fa poc més d'un any a Ángel, el pare de Gabriel.

Segons la informació de l'atestat policial obert a Burgos el 1996, a què ha tingut accés Europa Press, la mort d'aquesta altra nena de quatre anys va passar al domicili situat al carrer Camí Casa la Vega, 41, a Burgos, on residia el matrimoni amb dues filles d'Ana Julia. L'altra menor tenia llavors dos anys.

El cos de la seva filla de quatre anys va ser localitzat al pati interior del pis primer. El pare adoptiu i en aquells dies parella d'Ana Julia va entrar a l'habitació de les menors i va comprovar que Ridelca Josefina no es trobava al llit, dirigint-se a una habitació contigua destinada a habitació d'esbarjo de les nenes.

Va ser des d'aquesta habitació on va veure que la finestra de doble fulla estava oberta i que la seva filla adoptiva estava estesa a terra del pati interior del primer pis. Segons ha sabut Europa Press fonts de la investigació, la policia no va obrir un altre atestat després d'aquest del 10 de març de 1996, concloent que la mort havia estat accidental i no s'apreciaven indicis de criminalitat.