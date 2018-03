Detecten l'agent nerviós que va enverinar l'exespia a dos locals

La policia britànica ha detectat restes de l'agent nerviós que va enverinar l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, a dos locals, el restaurant on van dinar diumenge passat i un pub on van estar unes hores després, tots dos a Salisbury (sud d'Anglaterra). Concretament, aquesta substància va ser detectada pels investigadors forenses a la pizzeria Zizzi i a aquest pub, dos dels escenaris en els quals se centra la investigació per intentar determinar qui està darrere de l'enverinament de Skripal i la seva filla, hospitalitzats en estat crític. D'aquesta forma, més de 500 persones podrien haver estat en contacte amb aquest agent nerviós.

Per la seva banda, el ministre de Finances britànic i antic ministre d'Exteriors, Philip Hammond, ha promès que el seu país actuarà «en conseqüència» si es demostra que un estat estranger va enverinar l'exespia rus Serguei Skripal. «De nosaltres no es riu ningú i els nombrosos recursos que estem destinant a la investigació són prova d'això», va explicar Hammond, que en els seus darrers dies a la cartera d'Exteriors es va ocupar de l'enverinament del també exespia rus Aleksandr Litvinenko, mort a la capital britànica el 2006 després d'entrar en contacte amb el que probablement va ser el material tòxic poloni-210. Fonts implicades en la investigació van arribar fins i tot a assenyalar el president de Rússia, Vladímir Putin, com a responsable últim d'aquesta operació.

«Això és una investigació policial i veurem on ens porten les proves. Però si es confirma que hi ha un estat estranger darrere d'això, serà una cosa molt greu i respondrem en conseqüència», va afegir en declaracions al programa d'Andrew Marr per a la BBC i sense esmentar directament Rússia com a responsable.

Més de 250 agents britànics investiguen l'enverinament de Skripal i de la seva filla Iúlia, actualment ingressats en un hospital, encara en estat crític però amb pronòstic estable, després de ser trobats inconscients en un banc de la localitat de Salisbury.

D'altra banda, des d'Addis Abeba, on va visitar la seu de la Unió Africana, el ministre d'Afers Estrangers rus, Serguei Lavrov, va assegurar que les amenaces de represàlies per l'incident de l'agent doble que ha llançat darrerament el Regne Unit són «propaganda» i no són serioses.