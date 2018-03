Donen 3.300 hores extres perquè un company cuidi del seu fill amb leucèmia

La tragèdia va arribar sobtadament a la vida d'Andreas Graf, un home de 36 anys, quan va perdre a la seva dona de manera inesperada per una malaltia cardíaca just quan el seu fill Julius va ser diagnosticat de leucèmia.

El petit tenia llavors tres anys quan va començar a rebre el tractament que el va mantenir en un llit d'hospital durant nou setmanes. Just quan estava a punt de tornar a casa, a la ciutat de Fronhausen, a l'estat d'Hesse, Alemanya, la seva mare mor per una malaltia cardíaca.

El pare, que temia perdre el seu lloc com a treballador d'acoblament en una empresa de disseny, després d'haver esgotat totes les seves vacances anuals corresponents per estar amb el seu fill, es va veure sorprès per un gest de solidaritat absoluta per part dels seus companys.

En dues setmanes, prop de 650 empleats de la fàbrica, entre ells molts que ni tan sols coneixien Graf personalment, van reunir 3.300 hores extres del seu treball per donar-les a aquest pare per tal que pogués seguir cuidant del seu fill fins que aquest es recuperés del tot.

La iniciativa va ser propulsada per la cap de recursos humans de l'empresa, Pia Meier, que va afirmar a alguns mitjans que pràcticament cap treballador va quedar sense signar l'acord.

"Sense aquesta tremenda ajuda, ja m'hauria quedat sense feina", va declarar el pare al diari Metro, sentint-se profundament agraït amb els seus col·legues i amb l'empresa. "Al principi em vaig quedar sense paraules, no podia dir res. Vaig plorar davant dels meus amics i em vaig sentir completament aclaparat", va recordar per a RTL.

El passat mes de febrer Julius va complir els cinc anys d'edat i s'ha pogut saber que, després de diverses sessions de quimioteràpia, ha recuperat la seva vida normal i se sent prou fort com per tornar a l'escola.