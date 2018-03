Cas Gabriel | Els pares sospitaven d'Ana Julia, però els van demanar dissimular

El pare de Gabriel Cruz sospitava des de divendres passat que la seva parella i ara detinguda per la mort del seu fill era la principal responsable de la desaparició del nen. Les indagacions de la Guàrdia Civil, especialment arran de la troballa de la samarreta del menor, també anaven en la mateixa línia. No obstant això, els agents li van demanar que es mantingués ferma perquè Ana Julia Quezada no percebés els seus dubtes o un canvi d'actitud cap a ella. Durant tot el període de recerca, la dona es va mantenir al costat de la seva parella, tant en privat com en públic, tant en els operatius de recerca com en els actes de suport organitzats.

Patricia Ramírez, la mare del menor, ha reconegut aquest dilluns que també sospitava d'ella. "Tenia l'esperança que en algun moment l'alliberés i per això, en cada discurs sortíem apel·lant a la seva consciència i intentant que tot fos d'una altra manera", ha assenyalat en declaracions a COPE recollides per Europa Press, on ha afirmat que temia que aquestes fossin les circumstàncies de la desaparició de Gabriel.

Ha apuntat, però, que era un extrem que la família "no tenia confirmat" i "no es podia fer ni dir res perquè era part de la investigació i podia perjudicar el noi". "No podíem fer res que pogués fer que el meu fill no tornés a casa", ha afegit.

Sobre l'origen de les seves sospites, ha declinat fer comentaris i ha apuntat que potser d'aquest assumpte es podrà parlar més endavant, però "no ara mateix", quan l'acusada roman sota custòdia policial tot esperant ser posada a disposició judicial mentre segueixen les investigacions.

La mare de Gabriel s'ha referit també al pare del nen i ha demanat "respecte" perquè "està destrossat". "És una persona meravellosa, que ningú dubti d'això. Era impossible imaginar-se això que ha passat. Seré amb ell, hem de superar això els dos junts, però està destrossat perquè és molt difícil fer la digestió no només de la pèrdua de un fill, sinó que a sobre ha hagut de passar per una persona que és propera a ell", ha explicat.



Recompensa de 30.000 euros

Segons informa 'La Vanguardia', la pretensió de la detinguda era promoure que la família del nen oferís una recompensa de 30.000 euros per alguna pista que conduís a Gabriel Cruz. El rotatiu explica que Ana Julia Quezada va deixar dubtes en els investigadors de la Guàrdia Civil des que se li va prendre declaració, ja que no havia estat capaç d'explicar què havia fet després que se li perdés la pista a l'infant.

D'altra banda, el fet que la samarreta que havia trobat la mateixa dona - en una zona prèviament rastrejada- estigués seca quan el dia anterior havia plogut va començar a incrementar les sospites sobre ella. No obstant això, el fet que s'hagués detingut un home sobre el qual pesava una ordre d'allunyament respecte a la mare del nen va fer que ella se sentís més segura sobre que les indagacions de la Guàrdia Civil giressin cap a un altre punt d'atenció.

Divendres es va prendre declaració de nou a la parella del pare, que de nou va deixar dubtes en els agents. La dona va arribar fins i tot a patir ferides quan va caure a un terraplè quan va trobar la samarreta del nen. Fets que van engrandir les sospites de la Guàrdia Civil i que van concloure amb la seva detenció el diumenge al voltant de les 13, quan intentava emportar-se el cadàver del nen al maleter del seu cotxe.