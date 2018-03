Els integrants de l'operatiu de recerca, «desfets» després de la mala notícia

La delegada de la Junta andalusa a Almeria, Gracia Fernández, va traslladar les «condolences» a la família del nen de vuit anys Gabriel Cruz i va assegurar que els integrants de l'operatiu que durant 12 dies s'han «bolcat» en la seva recerca «estan tots desfets». «És una situació horrible. No volíem de cap de les maneres aquest resultat i estan tots desfets perquè mantenien la il·lusió de trobar el noi viu», va manifestar Fernández, qui es va traslladar, igual que durant les últimes jornades, fins al lloc avançat de comandament instal·lat a Las Negras per coordinar el dispositiu per mar, terra i aire.

Va destacar que, des que es va perdre el rastre de Gabriel Cruz el 27 de febrer, s'han posat a disposició de qui ho sol·licitava «tots els mitjans disponibles» per trobar-lo. «Vull traslladar una abraçada enorme a la família perquè són moments molt difícils», va afirmar, i va destacar que es queda «amb el que tenen de bo les persones».