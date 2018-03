L'AVT demana un protocol unificat per a les víctimes d'atemptats

El president de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), Alfonso Sánchez, va lamentar que no hi hagi un protocol d'actuació conjunt en àmbit estatal per atendre les víctimes d'atemptats terroristes. Durant l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat de l'11 de març de 2004, celebrat al Bosc del Record al Retiro, a Madrid, Sánchez va destacar la importància de disposar de «mecanismes prèviament establerts que prevegin l'actuació de professionals especialment formats en assistència a víctimes de terrorisme», així com «mecanismes que prevegin assistència immediata i integral» a víctimes en els primers moments després d'un atemptat.

A l'acte hi van assistir diverses autoritats com el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; així com el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i altres càrrecs públics com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Carmena va destacar que fa catorze anys la ciutat va ser «exemple internacional de com comportar-se, de fer el que cal fer, atendre les víctimes i jutjar els responsables».