Moscou prova amb èxit un nou sistema de míssils

Les Forces Aeroespacials de Rússia han provat amb èxit un sistema de míssils i aviació hipersònica anomenat Kinzhal (punyal en rus), segons ha anunciat el Ministeri de Defensa en un comunicat. «El jet MiG-31 de les Forces Aeroespacials russes ha dut a terme una prova de llançament del sistema Kinzhal. El llançament ha estat tot un èxit i el míssil hipersònic ha arribat al punt designat sense problemes», indica el document.

El president rus, Vladímir Putin, va advertir dijous passat que Rússia respondrà sense dubtar-ho a qualsevol atac nuclear contra el seu territori o contra els seus aliats, alhora que va anunciar que el país compta amb una nova arma estratègica de la qual no va voler oferir més detalls.

Putin va deixar clar que, tenint en compte la seva doctrina militar, publicada al desembre de 2016, Rússia «es reserva el dret d'usar les armes nuclears només en resposta a l'ús d'armes nuclears o un altre tipus d'armes de destrucció massiva en contra seva o en contra dels seus aliats, o en cas d'agressió contra nosaltres amb armes convencionals si es veu amenaçada la pròpia existència de l'Estat».

Així mateix, va informar que a finals de 2017 es va assajar amb èxit un míssil de creuer amb propulsió nuclear i que el Ministeri de Defensa rus, juntament amb les empreses de la indústria de coets espacials, va començar una fase activa de proves del nou míssil balístic intercontinental Sarmat, que substituiran els Voevoda, creats a la Unió Soviètica.



Míssil hipersònic

A aquest fet li se suma el nou míssil hipersònic Kinzhal, que fins ara ha superat amb èxit totes les proves i des de l'1 de desembre passat va passar a formar part de l'arsenal del Districte Militar Sud, segons l'agència russa Sputnik.

En un altre ordre de coses, a una setmana de les presidencials, l'actual mandatari rus, Vladímir Putin, lidera la intenció de vot amb el 69 per cent, segons es desprèn d'una enquesta del Centre Vciom. Per darrere del cap d'Estat rus, que buscarà la revàlida com a independent el 18 de març, hi hauria el candidat del Partit Comunista, Pavel Grudinin, amb el 7 per cent. Vladimir Zhirinovski, del Partit Liberal Demòcrata, es mantindria en el tercer lloc, amb el 5 per cent.

La periodista Xenia Sobtxak, que es presenta per Iniciativa Ciutadana, aconseguiria un 2 per cent; el cofundador de Iàbloko, Grigori Yavlinski, i el candidat de la Unió Popular de Rússia, Serguei Baburin, es quedarien amb l'1 per cent cada un.