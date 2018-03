El pare de Marta del Castillo felicita la «grandíssima» Guàrdia Civil per la seva tasca

El pare de la jove sevillana Marta del Castillo -assassinada el 2009, però el cadàver de la qual encara no ha estat localitzat-, Antonio del Castillo, va felicitar la «grandíssima» Guàrdia Civil per la tasca realitzada després de la detenció de la parella del pare del nen mentre traslladava el seu cadàver. «Vull reiterar les meves felicitacions a la grandíssima Guàrdia Civil, el millor que sempre hem tingut a Espanya. Visca la Guàrdia Civil», va publicar Antonio del Castillo en un comentari al seu compte de Twitter. A més, el pare de Marta del Castillo, que va acudir divendres a la multitudinària concentració a la Puerta de Purchena d'Almeria en suport als pares de Gabriel, va expressar, en al·lusió al nen, que «tot Espanya et trobarem a faltar», tot afegint «descansa en pau, peixet»

El Col·legi Oficial d'Advocats d'Almeria es va oferir «desinteressadament» a la família del menor per prestar-li assistència jurídica.