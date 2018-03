El Parlament xinès elimina la limitació de mandats presidencials

Amb només dos vots en contra i tres abstencions, els gairebé 3.000 delegats de l'Assemblea Popular Nacional, el Parlament de la Xina, van aprovar l'esmena constitucional que elimina la limitació de mandats presidencials, en una decisió que dóna via lliure al mandatari del país, Xi Jinping, per governar indefinidament. El Partit Comunista de la Xina va proposar l'esmena el mes passat en un edicte que comptava amb plenes garanties d'aprovació parlamentària, atès que la càmera no té cap capacitat per oposar-se a la doctrina oficial en estar formada pels mateixos integrants del partit.

En l'esmena aprovada, la primera modificació de la Carta Magna en 14 anys, s'ha decidit també incorporar al text una clàusula ideològica referida al «pensament» del president Xi «sobre el socialisme amb característiques xineses per a una nova era», segons l'agència oficial de notícies xinesa, Xinhua. Una altra de les esmenes aprovades en la sessió d'ahir preveu incloure com un nou òrgan estatal a la Constitució les anomenades comissions de supervisió, que hauran de combatre la corrupció. La comissió de supervisió nacional, sent un òrgan de supervisió suprem, vigilarà en tot cas les comissions locals i respondrà només davant l'Assemblea i davant el seu Comitè Permanent.