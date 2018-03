Investiguen Ana Julia per la mort de la seva primera filla en caure per una finestra

La policia investiga des de la detenció aquest diumenge d'Ana Julia Quezada, la dona d'origen dominicà nascuda el 1974 que portava al maleter del seu cotxe el cadàver del nen Gabriel Cruz, la mort el 10 de març de 1996, de la seva primera filla, Ridelca Josefina, nascuda el 22 d'agost de 1991, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la investigació.

La Comissaria Provincial de Burgos de la Policia va obrir llavors un atestat per la mort de la nena i que posteriorment va ser arxivat per un jutge. La nena va néixer a la República Dominicana i era filla de Santiago Gil i d'Ana Julia Quezada, que va viure a Burgos abans de traslladar-se a Almeria. En aquesta segona província va tenir una breu relació abans de conèixer fa poc més d'un any a Àngel, el pare de Gabriel.

Segons la informació de l'atestat policial obert a Burgos l'any 1996, i al que ha tingut accés l'agència Europa Press, la mort d'aquesta altra nena de quatre anys va ocórrer en el domicili situat en el setè pis del carrer Camino Casa la Vega, 41, a Burgos, on residia el matrimoni amb dues filles d'Ana Julia. L'altra menor tenia llavors dos anys.

El cos de la seva filla de quatre anys va ser localitzat al pati interior del pis primer. El pare adoptiu i en aquell moment parella d'Ana Julia va entrar a l'habitació de les menors i va comprovar que Ridelca Josefina no era al llit i se'n va anar a buscar-la a una habitació contigua en la qual hi solien jugar les nenes.

Va ser des d'aquesta habitació on va veure que la finestra de doble fulla estava oberta i que la seva filla adoptiva estava estesa al terra del pati interior del primer pis. Segons ha sabut Europa Press fonts de la investigació, la policia no va obrir un altre atestat després d'aquest del 10 de març de 1996, concloent que la mort havia estat accidental i no s'apreciaven indicis de criminalitat.

L'altra filla, que en el moment de la mort de la seva germana tenia dos anys, després de conèixer la detenció de la seva mare a Almeria aquest diumenge per la seva presumpta relació amb la mort de Gabriel Cruz, va patir una crisi d'ansietat que va obligar a ingressar-la en un hospital de Burgos, segons confirmen font del cas.