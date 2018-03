Trump: «La reunió amb Kim pot derivar en el millor acord del món»

? El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que la seva reunió amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, pot acabar sent un fracàs o derivar «en el millor acord del món», que posaria fi a les tensions nuclears entre els dos països. «Pot ser que marxi molt ràpid de la trobada si veig que no hi ha progrés», va assegurar Trump, tot afegint que creu de debò que Corea del Nord vol arribar a un acord de pau i que «ja és hora de fer-ho».

Encara no s'ha fixat ni el lloc ni la data de la tan esperada reunió, tot i que segons fonts properes a la Casa Blanca, s'espera que es produeixi a finals del mes de maig. «Qui sap el que passarà?», va dir Trump, que va confiar que la reunió sigui un èxit.