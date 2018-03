Trump planteja imposar la pena de mort o la cadena perpètua als narcotraficants

El president nord-americà, Donald Trump, va lloar ahir els països que imposen la pena de mort o cadena perpètua als narcotraficants, al·legant que els Estats Units haurien de començar a plantejar-se fer el mateix. «Crec que és un debat que hem de començar a plantejar-nos. No sé si estem preparats, no sé si el país està preparat per a això», va plantejar el mandatari durant un míting a favor del candidat republicà al Congrés Rick Saccone.

Trump va explicar que molts dels sentenciats per matar només una persona als tirotejos també s'enfronten a la pena de mort o la cadena perpètua en moltes ocasions. «Es pot matar fins a 5.000 persones amb les drogues, perquè les estàs introduint de forma il·legal al país i guanyes un munt de diners mentre la gent es mor», va afirmar, alhora que va assegurar que el fet que els narcotraficants no siguin castigats és el motiu que hi ha darrere del tràfic de drogues als Estats Units. «No he fet cap enquesta , no sé si seria una mesura popular o no, però aquesta gent està matant els nostres fills i les nostres famílies, així que hem de fer alguna cosa», va proposar.

En el seu discurs de suport a Saccone, el president dels EUA també va revelar quin serà el lema de la seva propera campanya electoral. «El nostre nou eslògan quan tornem a presentar-nos serà mantenir Amèrica gran, perquè ja hem aconseguit fer-la gran», va explicar el mandatari. En aquest sentit, Trump va afirmar que li encantaria que el 2020 la seva rival fos Oprah Winfrey, ja que considera que la campanya electoral seria una experiència bastant dolenta per a la mediàtica presentadora. «M'encantaria que Oprah no guanyés, m'encantaria derrotar-la. Sé quines són les seves debilitats», va assenyalar.

Per altra banda, Donald Trump va assegurar que ha rebutjat les peticions del president mexicà, Enrique Peña Nieto, perquè anunciés que Mèxic no haurà de pagar pel proposat mur fronterer. El líder nord-americà va explicar amb tot luxe de detalls la seva versió d'una tensa trucada telefònica que va tenir lloc el mes passat amb el seu homòleg mexicà. Segons diverses fonts, el llogater de la Casa Blanca va insistir sobre la construcció del polèmic mur durant la conversa, cosa que va portar Peña Nieto a postergar la seva visita a Washington.