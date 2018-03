Descarten que la dona d'El Chicle participés en la mort de Diana Quer

La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, va confirmar a les parts el sobreseïment provisional de la causa respecte la dona del sospitós de la mort de Diana Quer en entendre que no hi ha «indicis racionals suficients» sobre la participació de la dona de l'autor confés de la mort de la jove, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle.

Així, l'Audiència desestima el recurs presentat pels pares de la víctima i entén, igual que el jutge instructor, que en les diligències practicades fins al moment «no s'aprecia l'existència d'indicis racionals suficients de la participació deliberada de la investigada» en els fets suposadament delictius. En aquest sentit, l'Audiència destaca que «això no exclou que, si s'escau, si apareixen nous elements que desvirtuen les raons adduïdes, pogués ser reobert el procediment».

«El procés penal serveix, no només per preparar el judici oral, sinó també per evitar l'obertura de judicis innecessaris», aclareix l'Audiència, per matisar que «la possibilitat que l'instructor decreti el sobreseïment no suposa, de cap manera, l'assumpció de funcions pròpies de l'òrgan d'enjudiciament, sinó el correcte exercici de la funció de filtre que ha d'exercir aquesta fase processal».

Les investigacions realitzades «no semblen situar Rosario en la nit del 21 al 22 d'agost de 2016 al costat del seu marit», indiquen els magistrats en l'acte. «De les diligències practicades fins al moment, no s'aprecia l'existència d'indicis racionals suficients respecte la participació de la investigada», conclou l'Audiència de la Corunya.