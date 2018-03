Ana Julia Quezada va ser denunciada per estafa

Jessica, filla d'un home amb el qual Ana Julia Quezada va mantenir una relació de parella en 2012 i que ja ha mort, ha afirmat aquest dimarts que la detinguda per l'assassinat del nen Gabriel Cruz "va buidar els comptes" del seu pare "estant ell ingressat " i " es va comprar un pis a República Dominicana amb els seus calers".

En una entrevista a Antena3 recollida per Europa Press, ha explicat que el seu pare tenia diversos negocis i Ana Julia vivia d'ell: "La van fer fora de la carnisseria i va començar a viure a tot drap. Es va voler casar amb el meu pare dos dies abans de morir ", ha afirmat.

En la mateixa línia, ha apuntat que estant el seu pare malalt, Ana Julia el va tenir un dia sencer a casa sense trucar a una ambulància i quan van trobar l'home, havia patit una trombosi. "Ella mentrestant estava jugant a 'buscamines' i l'únic que va fer per ell va ser comprar-li alcohol i tabac", ha assenyalat.

Segons ha afirmat, va interposar diverses denúncies per estafa contra Ana Julia, incloses relatives a un "xantatge amb les joies" de la família, fets que haurien ocorregut en l'any 2012 i que "encara estan al jutjat".

Durant la seva intervenció, Jessica s'ha referit així mateix a la mort de la filla biològica d'Ana Julia, que va ocórrer a Burgos l'any 1996. "Em va dir que tenia una filla, la qual havia tingut un accident i s'havia caigut per una finestra perquè era somnàmbula ", ha assenyalat.

L'ara detinguda pel cas de Gabriel li va explicar que "que la nena no menjava, no dormia i ho passava molt malament i en una de les nits la nena va agafar una cadira, la va acostar a la finestra, va obrir la finestra i va caure", tal com ha detallat.

"Quan la vaig veure a la televisió alguna cosa em va dir en els budells que havia estat ella i em vaig posar en contacte amb la Policia i la Guàrdia Civil", ha afegit. Amb tot, ha demanat que "deixin en pau" a Judith, la filla d'Ana Julia, perquè ella no té la culpa de tenir "la mare que té".

La mateixa impressió va tenir Laura, neboda d'aquest home amb el qual Ana Julia va mantenir una relació de parella, que ha detallat que va sospitar de la detinguda perquè quan va morir el seu oncle "va fer el mateix paper". "Es va posar a plorar en la vetlla, a dir que pobres nens, i ella sabia que s'estava portant tots els diners del meu oncle", ha sentenciat.

Descriu a Ana Julia com "molt dolenta i molt freda". "És com que no té sang, amb el meu oncle va passar igual. No té sentiments", ha tancat.