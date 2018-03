L'Audiència Nacional manté la imputació de Villar Mir pel cas Púnica

L'Audiència Nacional manté la imputació de l'empresari Juan Miguel Villar Mir en el cas Púnica. La Secció Quarta de la Sala Penal ha desestimat el recurs de l'expresident de la constructora OHL sota l'argument que el manté de moment en aquesta condició d'investigat «en protecció dels seus legítims drets». «Actuar d'una altra manera podria suposar la contravenció dels drets de defensa», va explicar. L'empresari, que va ser cridat a declarar en el marc de una investigació per prevaricació, malversació, frau o suborn, ha pres la decisió de recórrer la sentència davant el Tribunal Constitucional. Tal com han mantingut els seus advocats fins al moment, considera que no existeix ni un sol indici de la seva participació en el finançament irregular del PP de Madrid i, per tant, troba injust que se li mantingui la condició d'investigat en aquest assumpte.

La seva defensa esgrimeix que si s'aplica el mateix criteri que a Villar Mir a Púnica a la resta d'empreses que apareixen esmentades en l'anomenada agenda de Francisco Granados, tots els seus presidents, pel sol fet de ser-ho, haurien d'estar també imputats. Una situació que Villar Mir considera «inacceptable».

La Sala penal de l'Audiència Nacional deixa constar en el seu acte la queixa de l'empresari que el jutge instructor s'ha limitat a copiar els escrits de la Fiscalia «plens d'inexactituds» per a procedir a la seva imputació i que no ha aportat cap element propi.

Paral·lelament, l'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados no va acudir a declarar davant del Jutjat d'Instrucció número 3 de Madrid perquè no se li ha pogut notificar la citació per la querella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

La policia judicial va intentar notificar a l'exdirigent popular tant el contingut de la querella com el dia assenyalat per a la seva declaració. No obstant això, els esforços es van culminar sense èxit. Davant d'aquesta situació, Granados, que només coneix la querella pels mitjans de comunicació, ha decidit al costat de la seva defensa no declarar.