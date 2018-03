L'autòpsia de Gabriel determina que va morir estrangulat el dia de la desaparició

L'autòpsia practicada a Gabriel Cruz, el menor d'Almeria el cadàver del qual va ser trobat ahir, ha revelat de manera preliminar que el nen de vuit anys va morir per estrangulament el primer dia de la seva desaparició, el 27 de febrer. L'autòpsia es va realitzar a l'institut anatòmic forense d'Almeria després que diumenge fos trobat el cos de Gabriel embolicat en una manta dins el maleter del cotxe que va conduir des Las Hortichuelas a la Puebla de Vícar l'actual parella del pare del menor, Ana Julia Quezada, que va ser arrestada.

La Guàrdia Civil va traslladar Quezada a l'edifici de Vícar on es localitza el seu domicili. Vestida amb una dessuadora vermella de caputxa i amb els cabells recollits, va arribar al bloc d'habitatges en un turisme blanc que va aparcar davant del portal i va ser escortada, amb les mans emmanillades per davant, per mitja dotzena d'agents de l'UCO fins a l'accés a l'edifici, en el qual es va endinsar amb el cap cot.

A la sortida, els agents van haver de treballar durament, ja que desenes de persones es van llançar sobre la detinguda i van protagonitzar moments de tensió en què, entre crits i insults, la van increpar i van obligar la Guàrdia Civil a intervenir amb contundència per garantir la integritat física d'Ana Julia fins al seu retorn al cotxe blanc.

L'escorcoll s'emmarca en les diligències ordenades pel jutge instructor, el magistrat Rafael Soriano, que manté decretat el secret de les actuacions, per aclarir les circumstàncies de la desaparició i posteriorment mort del petit i intentar establir una cronologia dels fets a través de els llocs en què la principal sospitosa podria haver-lo mantingut ocult.

Així, la Guàrdia Civil va traslladar a primera hora de la tarda Quezada fins a una finca a la pedania de Rodalquilar per efectuar, així mateix, un escorcoll dirigit a la reconstrucció de fets. En aquest cas, es tractaria de determinar quant temps va estar el cadàver de Gabriel en un pou fins que presumptament va decidir traslladar-lo fins a Vícar.

La finca es va sotmetre a un escorcoll després que l'informe preliminar de l'autòpsia revelés que Gabriel va morir «per estrangulament» el mateix dia de la seva desaparició i que el cos presentava «cops», a més de tenir «restes de terra». L'esmentada propietat està vinculada a la família del pare del menor i havia estat en règim de lloguer, si bé des de fa dos mesos no tenia arrendatari. La zona, situada a uns cinc quilòmetres del punt on es va perdre el rastre del menor, hauria estat objecte d'investigació dies abans del fatal desenllaç.

D'altra banda, la Policia investiga la mort el 10 de març de 1996 de la primera filla de l'arrestada, Ridelca Josefina, nascuda el 22 d'agost de 1991. La Comissaria Provincial de Burgos de la Policia va obrir aquell dia un atestat per la mort de la nena, que es va arxivar per un jutge en considerar-la accidental, en caure la nena per la finestra. La nena va néixer a la República Dominicana i era filla de Santiago Gil i d'Ana Julia Quezada, que va residir a Burgos abans de traslladar-se a Almeria. Segons la informació de l'atestat policial, la mort d'aquesta altra nena de quatre anys es va produir al domicili on residia el matrimoni amb dues filles d'Ana Julia.

Per altra banda, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va acudir a la capella ardent instal·lada a la Diputació d'Almeria, on va traslladar als pares de Gabriel, així com a la resta de familiars, el condol del Govern. El ministre va assegurar que l'operació desenvolupada per la Guàrdia Civil ha estat «magnífica» i s'ha produït en «un temps rècord» malgrat la «dificultat» que comportava. «Han sabut treballar amb molta dedicació i al mateix temps qualificació professional», va destacar. La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, també va ser a la capella ardent i va assegurar que «el somriure de Gabriel ha entrat a casa nostra», tot destacant la «dignitat, tendresa i gran talla humana dels seus pares».