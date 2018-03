El PP demana «reflexió» als partits que volen derogar la presó permanent

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va demanar als partits polítics que han donat suport a la derogació de la presó permanent revisable que «reflexionin» davant el debat que dijous acollirà el Congrés sobre aquest assumpte, perquè es mantingui aquesta figura prevista al Codi Penal i que «caigui amb tota la força amb la que ha de caure sobre persones com l'assassina de Gabriel Cruz». Hernando, després de traslladar el seu «suport absolut» a la família de Gabriel, va garantir que el PP treballarà perquè la Justícia tingui les màximes eines «per castigar aquest crim amb la contundència que mereix».

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va apostar per mantenir vigent la presó permanent revisable perquè el Tribunal Constitucional (TC) encara no ha determinat si aquesta pena s'ajusta a la Carta Magna o no. Per això, va demanar al PSOE que no permeti la seva derogació al Congrés. Villegas va advocar perquè «no es derogui» aquesta mesura punitiva «fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional» sobre el recurs presentat per l'oposició el 2015, després que el PP l'aprovés en solitari.

En aquest sentit, el PSOE manté inamovible seva oposició a la presó permanent revisable en considerar que aquesta mesura no compleix amb la finalitat que ha de perseguir una pena de presó, la reinserció social, va explicar la número dos de la formació, Adriana Lastra.

Per part seva, la dirigent i portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, va reafirmar el rebuig del seu grup a la presó permanent revisable en considerar que no és una «solució eficaç». «Tots compartim el dolor d'aquestes famílies. El que ens toca a les persones que ens dediquem a la política institucional és ser capaços de transformar aquest dolor en solucions eficaces. La presó permanent revisable no ho és i així ho diuen els experts, que coincideixen de forma unànime en això», va explicar Montero. «La nostra posició sobre aquest tema sempre ha estat la mateixa», va recordar la dirigent de Podem.