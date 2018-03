Desmantellen una xarxa de tràfic de xinesos i detenen 155 persones

La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de tràfic de persones que captava ciutadans de la Xina i els prometia arribar fins al Regne Unit passant per Catalunya, on se'ls s'allotjava temporalment a «pisos pastera», per una «tarifa plana» de 20.000 euros. A l'operació van resultar detingudes 155 persones a nou demarcacions, inclosos els quatre màxims responsables de la trama, i cinc testimonis protegits. La investigació va començar fa gairebé tres anys a l'aeroport del Prat de Llobregat de Barcelona, on els agents van detectar un augment significatiu en els delictes de falsedat documental per part de ciutadans d'origen asiàtic que pretenien volar cap al Regne Unit. L'anàlisi de les documentacions intervingudes va permetre als agents establir una connexió entre totes les detencions i constatar l'existència d'un entramat delictiu responsable del tràfic il·legal de persones.