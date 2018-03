Detenen un exministre veneçolà que ara es mostra crític amb Maduro

Agents del Servei Bolivarià d'Intel·ligència (Sebin) del Govern de Veneçuela van detenir a Caracas l'exministre d'Interior Miguel Rodríguez Torres, ara crític amb el Govern de Nicolás Maduro. Diversos agents armats del Sebin el van arrestar quan sortia d'un esdeveniment de l'organització política Movimiento Amplio Desafío de Todos celebrat en un cèntric hotel de la capital veneçolana. Rodríguez Torres no es va resistir a l'arrest i va pujar al vehicle identificat amb les sigles del servei d'intel·ligència per a ser traslladat a la seu del Sebin.

Per altra banda, l'exfiscal general veneçolana Luisa Ortega Díaz va denunciar la violació dels Drets Humans a Veneçuela en un fòrum sobre el país celebrat a Ginebra. Ortega Díaz va confirmar que en els propers dies anirà al Tribunal Penal Internacional (TPI) per introduir noves proves a la denúncia que va realitzar el 2017 contra Maduro. «A Veneçuela no hi ha transparència ni igualtat de condicions en un procés electoral. El procés que es va plantejar és desavantatjós per a qui participi. El CNE fa el que Maduro diu, L'única manera de derrotar-lo és si anem tots units i amb garanties d'igualtat», va assenyalar l'exfiscal genera, segons va recollie el diari veneçolà El Nacional.