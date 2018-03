La família Quer aporta nous fets per reobrir la causa contra la dona d'El Chicle

L'advocat dels pares de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que exerceix l'acusació particular, ha aportat «nous fets» al jutjat per a la reobertura de la causa contra la dona de l'autor confés de la mort de la jove, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, després del sobreseïment provisional per part de l'Audiència Provincial de la Corunya pel que fa a Rosario RF en no trobar «indicis racionals suficients» sobre la seva participació.

En un comunicat, el lletrat de la família de Diana Quer va explicar que en el seu moment es va decidir interposar un recurs d'apel·lació contra el sobreseïment dictat pel jutge instructor «en entendre que era una decisió important que es va adoptar en un moment molt inicial de la instrucció», segons va destacar, «set dies després de començar».

Després de la decisió de l'Audiència Provincial, l'advocat va explicar que expressament «aquest deixa ben clara la possibilitat» que «pugui reobrir-se el procediment en relació a Rosario Rodríguez tan aviat com s'aportin indicis amb entitat suficient en relació a la mateixa».

Per això, va assenyalar que «ara mateix, s'han revelat nous fets que s'han posat en coneixement del jutjat perquè s'investigui la veracitat dels mateixos, per si finalment procedís la reobertura».

La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, va confirmar dilluns a les parts el sobreseïment provisional de la causa respecte Rosario.