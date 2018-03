El fiscal demana la pena de mort per a l'autor de la massacre de Florida

El fiscal va sol·licitar la màxima pena possible per a Nikolas Cruz, l'autor confés de la massacre a l'institut Marjory Stoneman Douglas a Parkland (Florida) en què van morir tirotejades 17 persones. «L'estat pretén buscar la pena de mort contra l'acusat», assenyalava un document judicial de la Fiscalia al comtat de Broward, al qual pertany Parkland, 80 quilòmetres al nord de Miami.

Cruz s'enfronta 17 càrrecs d'homicidi premeditat en primer grau i 17 càrrecs d'intent d'homicidi per les 17 persones ferides durant el tiroteig. Si l'acusat pretén presentar testimonis d'experts en salut mental per defensar-se, ha de lliurar una sol·licitud a la jutgessa almenys 20 dies abans que comenci el judici.

Els càrrecs li seran llegits avui, quan es compleix un mes del tiroteig que va desencadenar un debat nacional sobre la tinença d'armes. No obstant això, no està clar encara si Cruz serà present a l'audiència, segons una portaveu del tribunal del comtat de Broward.

Pel que fa al debat sobre les armes, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ajornat qualsevol mesura per elevar el límit d'edat per als compradors d'armes fins que es pronunciïn els tribunals i les administracions dels diferents estats, de manera que de moment no s'espera cap anunci imminent.



Revisions d'antecedents

Trump es va pronunciar sobre aquest tema al seu perfil de Twitter, des d'on va reiterar el «ple suport» de la Casa Blanca al fet que es millorin les revisions d'antecedents dels compradors, tal com ja havia expressat després del tiroteig del 14 de febrer. El president també ha reiterat el seu suport per a l'eliminació dels equips que permeten convertir en semiautomàtiques les armes, així com perquè «professors experts molt entrenats» puguin portar armes, però ha marcat distàncies amb altres grans reivindicacions.