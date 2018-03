La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per a Matas pel cas Son Espases

La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, Martina Mora, va decretar l'obertura de judici oral contra l'expresident del Govern balear Jaume Matas pel cas Son Espases. La Fiscalia, per la seva banda, li demana quatre anys i mig de presó i 16 d'inhabilitació. Així, Matas serà jutjat com a responsable per inducció de dos delictes de prevaricació o un continuat de prevaricació, un delicte de frau a l'administració i un delicte de malversació de cabals públics i com a autor material de dos delictes de tràfic d'influències pel que fa a l'adjudicació de les obres de construcció de l'Hospital Son Espases. A més, també s'ha obert judici oral contra l'exconsellera de Salut Aina Castillo, l'exdirector general de l'IbSalut Joaquin Sergio Beltran, contra l'empresari Jesús Peinado i contra l'empresa Global PM Consultores com a responsable civil subsidiària.

En la resolució, la magistrada requereix als acusats que prestin una fiança solidària de 29.500 euros, que si no s'abona en el termini de 24 hores es procedirà a l'embargament dels seus béns fins a cobrir la suma fixada. La jutge, que ha substituït José Castro en la instrucció després de la seva jubilació, ha remès la causa a l'Audiència Provincial per al seu enjudiciament.