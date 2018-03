Granados assegura que «mai» va veure diner negre al PP de Madrid

L'exsecretari general del PP de Madrid i suposat cap de la trama Púnica Francisco Granados va defensar al Congrés que «mai» ha vist «un sol euro de diner negre» al seu partit, sinó que tots els actes i campanyes electorals en què va estar involucrat es van fer «de manera neta i absolutament transparent». Així es va manifestar Granados durant la seva compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la presumpta caixa B del PP, on va negar qualsevol tipus de finançament irregular durant el període en què ell va ser secretari general del partit, des de 2004 fins a 2011.

L'exdirigent madrileny es va negar a respondre a les preguntes relacionades amb el procediment judicial que investiga la trama Púnica a l'Audiència Nacional, al·legant que ho feia per «respecte» a la justícia. Tot i que va dir ratificar-se en les seves manifestacions en seu judicial, va rebutjar entrar en detalls tot i la insistència dels comissionats que li van demanar explicacions sobre les campanyes electorals «paral·leles» el 2007 i 2011 de l'expresidenta Esperanza Aguirre, que sí que va admetre davant el jutge.

Granados sí que va reiterar que ell no va detectar en cap moment l'ús de sobres amb diner negre per finançar aquelles campanyes, així com que totes les aportacions que va rebre d'empresaris quan era alcalde de Valdemoro estaven dins de la legalitat. En qualsevol cas, va assenyalar que la seva funció com a secretari general al PP madrileny era «política», però que estava limitada.