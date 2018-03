Londres anuncia l'expulsió de 23 diplomàtics russos

La primera ministra britànica Theresa May ha anunciat l'expulsió de 23 diplomàtics russos i la suspensió de contactes bilaterals amb Moscou, incloent una visita del canceller rus, en resposta a l'atemptat en sòl anglès contra un exespia rus.

Rússia "és culpable" de l'atemptat amb una arma química, ha dit May al Parlament després de complir-se el ultimàtum que Londres havia donat a Moscou per explicar-se i abans d'anunciar l'expulsió de "23 diplomàtics russos identificats com a agents d'intel·ligència no declarats".