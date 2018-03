Londres investigarà la possible implicació de Rússia en 14 morts

La ministra d'Interior britànica, Amber Rudd, ha ordenat l'obertura d'una investigació sobre la possible implicació de les autoritats russes en catorze morts sospitoses registrades a territori britànic en els darrers temps. La decisió de la ministra d'Interior arriba enmig de la polèmica aixecada per l'enverinament amb gas nerviós de l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Iúlia a Salisbury i després que la presidenta de la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra dels Comuns, Yvette Cooper, l'excap de la Policia Metropolitana Ian Blair i altres responsables denunciessin la suposada implicació de Rússia en fins a catorze morts registrades a territori britànic.

Rudd va dir que no vol distreure l'atenció de la resposta immediata a l'atac a la ciutat de Salisbury el 4 de març, però va deixar clar que s'investigaran aquestes catorze morts per aclarir els fets. «En les pròximes setmanes, vull quedar-me convençuda que les acusacions no són res més que això», va afirmar.

En aquest sentit, Nikolai Glushkov, un exiliat rus de 68 anys proper al malaguanyat oligarca Boris Berezovsky, va ser trobat mort dilluns a Londres. Es desconeix de moment la causa de la seva mort. Glushkov, que va arribar a treballar a Aeroflot i va ser condemnat en el seu dia a cinc anys de presó per rentat de diners, va aconseguir l'asil polític al Regne Unit el 2011 i va defensar com a testimoni Berezovsky (del qual va arribar a ser soci) en el seu litigi personal amb Roman Abramovich, protegit del president rus, Vladimir Putin, i president del Chelsea.

Per part seva, el Govern de Rússia ha convocat l'ambaixador del Regne Unit per expressar-li el seu malestar per les acusacions abocades per la primera ministra, Theresa May, arran de l'atac amb gas nerviós patit a la localitat anglesa de Salisbury. «Ja hem dit que és un disbarat i que Rússia no té res a veure amb aquest cas», va assegurar el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov.