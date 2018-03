El primer ministre palestí surt il·lès d'un intent d'assassinat

El primer ministre de l'Autoritat Palestina, Rami Hamdalá, va ser objecte d'un intent d'assassinat durant una visita a la franja de Gaza, on havia acudit per inaugurar una planta de tractament de residus a la part nord del territori costaner. El comboi en què viatjaven Hamdalá i el cap dels serveis d'Intel·ligència, Majid Faraj, es va veure sorprès per una explosió quan travessava el pas de Beit Hanoun, segons la cadena Al-Jazeera, que va confirmar cinc ferits lleus. Tot i els temors inicials, les imatges difoses per televisió van mostrar el primer ministre il·lès.