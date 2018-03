Rajoy promet una millora de les pensions mínimes i de viduïtat

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha vinculat aquest dimecres el futur de les pensions al creixement de l´ocupació, a les seves polítiques econòmiques i a l´aprovació dels pressupostos de l´Estat, i –malgrat les peticions de l´oposició i de les entitats- s´ha limitat a reiterar el seu compromís de no congelar les pensions i de fer "el que pugui" per millorar-les. En tot cas, ha promès que el projecte de pressupostos generals de l´Estat que preveu aprovar a finals de març plantejarà "concentrar les ajudes fiscals a l´IRPF per a pensionistes i famílies, així com una millora de les pensions mínimes i de viduïtat". Segons Rajoy, l´únic "secret" que garanteix les pensions "d´avui i demà" és "l´ocupació". "Com mes i millor ocupació, millors pensions", ha afirmat alhora que ha demanat "responsabilitat" en aquest debat que ha de tenir com a prioritat, ha dit, "mantenir el sistema". Ha admès que el Pacte de Toledo "necessita un nou impuls", però ha afirmat que no li cal "una rectificació". "Els proposo seguir avançant en el que ja s´ha construït i no fer marxa enrere en cap de les reformes que s´han dut a terme en la nostra democràcia", ha afirmat abans d´insistir en la necessitat de "consens" entre les forces polítiques.

Durant la seva intervenció al debat monogràfic sobre pensions que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats, Rajoy ha recordat que "els recursos són limitats", però ha afirmat que hi ha "motius sòlids" per "ser moderadament optimistes" sempre que es mantingui "una política econòmica per crear més i millor ocupació".

"Sé que molts espanyols han pogut sentir desassossec sobre el futur de les pensions, però no hi ha motius, tots els espanyols han de tenir seguretat que els polítics estem compromesos amb el sistema de pensions i els garanteixo que el meu govern farà tot el que estigui a la seva mà per revitalitzar el consens sobre aquesta qüestió", ha dit.

En tot cas ha recordat que la despesa en pensions és el més important dels pressupostos i ocupa el 29% de la despesa pública de totes les administracions. En 10 anys, ha recordat, aquesta partida ha passat de representar el 21% al 29% del total, i l´entrada de nous pensionistes suposarà només el 2018 un augment de 3.800 milions d´euros de la despesa.

Per això ha demanat que el debat graviti "sobre la situació real" del sistema de pensions i les seves perspectives de futur, i ha vinculat aquest futur a la continuïtat de les polítiques econòmiques del seu govern i a l´aprovació dels pressupostos de l´Estat. "És en el context d´aquests pressupostos on podrem parlar de la millora de les prestacions també en les pensions", ha dit.

Segons Rajoy, en matèria de pensions "els bons desitjos no són suficients" i cal "mantenir el sistema" mitjançant "una política econòmica que creï ocupació".