Trump destitueix Tillerson i el relleva pel director de la CIA

El president dels Estats Units, Donald Trump, va decidir destituir l'actual secretari d'Estat, Rex Tillerson, i nomenar en el seu lloc Mike Pompeo, que exercia com a director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA). El president nord-americà va expressar el seu agraïment a Tillerson per la seva tasca i va avançar que Gina Haspel serà la directora de la CIA. Haspel, que fins ara era subdirectora de l'agència, serà la primera dona en posar-se al capdavant d'aquest servei d'Intel·ligència.

Trump es va declarar «orgullós» de designar Pompeo com a proper secretari d'Estat i va destacar la seva trajectòria. «Mike es va graduar el primer a la seva classe a West Point, va servir amb excel·lència a l'Exèrcit nord-americà i es va graduar amb honors a la Facultat de Dret de Harvard», va assenyalar.

A més, va destacar el nomenament de Gina Haspel com a directora de la CIA com «una fita històrica» i va fer referència al gran «respecte mutu» que ha mantingut amb Pompeo durant l'any en què tots dos han treballat junts al capdavant de l'agència. El president nord-americà va destacar que Pompeo s'ha guanyat «l'elogi» de republicans i demòcrates per la seva feina al capdavant de la CIA, «reforçant» la recopilació d'informació d'Intel·ligència, «modernitzant» les capacitats defensives i ofensives de l'agència i «creant forts vincles» amb «amics i aliats» dels Estats Units a nivell internacional. Tillerson va afirmar que romandrà en el càrrec fins al 31 de març i va advocar per aconseguir una transició «ordenada» al capdavant del departament.

Haspel va ser nomenada el 2013 cap del Servei Nacional clandestí de la CIA, però dues setmanes després va ser rellevada, aparentment per dubtes sobre la seva responsabilitat en la posada en marxa, després dels atemptats de l'11-S, de presons secretes a l'estranger on es practicaven mètodes de tortura.