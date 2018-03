Un avió rus perd tres tones de lingots d'or

Un avió que transportava una càrrega de lingots d'un "metall preciós" a Sibèria va registrar un problema l'enlairament pel qual va perdre la seva càrrega de més de tres tones a la pista de l'aeroport, van indicar dijous les autoritats locals.



L'aparell, un An-12 de la companyia Nimbus, s'estava carretejant per a l'enlairament en una pista de l'aeroport de Yakutsk quan una escotilla de l'avió es va desprendre i una part de la càrrega va caure a terra, va anunciar el Comitè d'Investigació.





It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia´s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is