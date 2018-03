La Lliga no descarta pactar amb el Moviment 5 Estrelles

El líder de la Lliga, Matteo Salvini, que capitaneja la coalició de centredreta, la més votada a les eleccions del 4 de març a Itàlia amb un 37 per cent dels vots, va excloure qualsevol acord amb el Partit Democràtic (PD), però deixa oberta la porta al Moviment 5 Estrelles (M5S). «Seria irrespectuós amb els votants implicar en el govern els que han perdut eleccions», va dir en una conferència davant la premsa estrangera a Roma sobre la formació del centreesquerra -encara liderada per l'exprimer ministre Matteo Renzi-, que va obtenir un pèssim resultat en quedar-se en el 18 per cent dels vots.

Salvini, que ha quintuplicat els seus votants respecte els que tenia el 2013, no va descartar aliances amb l'M5S, el partit més votat a les eleccions amb el 32 per cent dels sufragis, però va deixar clar que serà la coalició de centredreta la que finalment decideixi sobre aquest tema. No obstant això, el principal escull per al possible acord entre els homes de Salvini i els de Luigi Di Maio és Silvio Berlusconi.