May culpa Moscou de l'atac a l'exespia i expulsa 23 diplomàtics russos

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va assenyalar Rússia com a responsable de l'atac amb gas nerviós contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla i va ordenar l'expulsió de 23 diplomàtics russos com a mesura de represàlia, en un gest inèdit en tres dècades. May, que ha donat una setmana de termini a aquests diplomàtics -«agents d'Intel·ligència no declarats»- perquè abandonin el Regne Unit, també ha posat sobre la taula un possible enduriment de les sancions contra Rússia per violacions dels Drets Humans.

Després de dies de debat polític i després de reunir el seu Consell de Seguretat Nacional, May ha conclòs que l'atac contra Skripal o bé «va ser una acció directa» de Rússia o aquest país «va perdre el control d'un agent nerviós de fabricació militar».

La primera ministra compleix d'aquesta manera les seves amenaces després que Skipral i la seva filla fossin ingressats en estat crític per una intoxicació amb un agent químic a Salisbury. L'incident, ocorregut el 4 de març, portava en opinió de Londres el segell de Moscou, que tot i això s'ha esforçat per desmarcar-se del cas i considera les acusacions part d'una campanya «russófoba».

«Serà la major expulsió en més de tres dècades i reflectirà el fet que no és la primera vegada que l'Estat rus ha actuat contra el nostre país», va explicar May, durant un discurs davant la Cambra dels Comuns en què va lamentar el «complet menyspreu» de Moscou malgrat la «gravetat» de l'incident.

Per part seva, el Ministeri d'Exteriors rus va lamentar que el Govern britànic hagi optat per la «confrontació» després de l'atac amb gas nerviós contra l'exespia rus i va avisar que Moscou reaccionarà a l'expulsió de 23 diplomàtics . «La nostra resposta no trigarà a arribar», va advertir.

Per a Moscou, les mesures tenen com a origen la «falsa» premissa que les autoritats russes hi estan darrere i suposen «una flagrant provocació sense precedents», segons el Ministeri d'Exteriors. En aquest sentit, el Departament que dirigeix Serguei Lavrov considera que May actua moguda per fins «polítics».