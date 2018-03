Merkel és designada per quarta vegada cancellera alemanya

La líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), Angela Merkel, va ser designada ahir per quarta vegada canceller d'Alemanya, després que el suport del Partit Social Demòcrata (SPD) al seu nou Govern s'hagi traduït en una majoria al Bundestag (Cambra Baixa del Parlament). Amb 364 vots a favor, 315 en contra i nou abstencions, Merkel, de 63 anys, inicia el seu nou mandat, per a molts l'últim d'una històrica carrera política. «Estic d'acord amb la votació», va dir la cancellera després de conèixer l'esperat resultat, amb què Alemanya posa fi també a la inestabilitat política generada després de les eleccions de setembre.

A continuació, va anar a reunir-se amb el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, qui la va proclamar formalment cancellera, i després va tornar a la seu parlamentària per prometre el càrrec davant el president de la cambra baixa, Wolfgang Schauble. Merkel inicia el seu nou camí de la mà de l'SPD, tal com va passar s la primera legislatura. En el següent període, la CDU es va aliar amb els liberals, mentre que per al tercer va tornar el format de la «gran coalició» amb els socialdemòcrates.

Les reticències de l'SPD a reeditar aquesta aliança després de les últimes eleccions i l'interès de la CDU per explorar altres vies va portar Merkel a prioritzar els contactes amb liberals i ecologistes. Després del fracàs, els dos grans partits es van veure de nou abocats a entendre's per evitar una hipotètica repetició dels comicis. L'acord va culminar dilluns amb la signatura formal del contracte de la coalició per part de Merkel, del líder del seu soci bavarès (CSU), Horst Seehofer, i del responsable de l'SPD, Olaf Schulz.